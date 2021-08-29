Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temmuzda 672 yatırım teşvik belgesi verdi
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Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temmuzda 672 yatırım teşvik belgesi verdi

Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temmuzda 672 yatırım teşvik belgesi verdi
Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberleri... Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, temmuzda 672 yatırım teşvik belgesi düzenledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, temmuzda 672 yatırım teşvik belgesi düzenledi.

Bakanlığın, temmuz ayına ait yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, temmuzda 672 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 14 milyar 948 milyon 961 bin 316 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 19 bin 407 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan sabit yatırım tutarı 682 milyon 757 bin 652 lira olan ve 1884 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 69 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

Bu dönemde 170 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken bu projelerin sabit yatırım tutarı 5 milyar 856 milyon 148 bin 224 lira, gerçekleşen istihdam da 8 bin 828 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur

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Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temmuzda 672 yatırım teşvik belgesi verdi - Haberler Ekonomi
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