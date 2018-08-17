Son Dakika! Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Piyasalar İçin 16 Maddelik Destek ve Önlem Paketi Açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bayram öncesinde sanayici, KOBİ ve girişimciler için 16 maddelik destek ve önlem paketini açıkladı. Varank, "Yeni Ekonomi Modelimizdeki tasarruf ilkeleri çerçevesinde bütçemize ilave yük getirmeksizin, sanayicilerimizi ve girişimcilerimizi 16 maddelik yeni bir paketle destekliyoruz." dedi. Buna göre, Ar-ge desteklerine "kur farkı" ayarı yapılırken, teknoloji geliştirme bölgelerine 100 milyon TL ve bin 500 projeye 500 milyon TL destek verilecek.

"DESTEK VE ÖNLEM PAKETİ" ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırılar karşısında sanayiciler, KOBİ'ler ve teknoloji girişimcilerinin üzerindeki yükü hafifletmek ve bu süreçten güçlenerek çıkmalarını sağlamak amacıyla harekete geçti. Bakan Varank başkanlığında hafta başından itibaren bakanlık bünyesinde yürütülen, "Destek ve Önlem Paketi" çalışmaları tamamlandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da sunulan paket, parasal genişlemeye yol açmadan ve sıkı maliye politikalarına uyumlu şekilde hazırlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kurban Bayramı öncesinde 16 maddelik paketi kamuoyu ile paylaştı.

"GİRİŞİMCİLERİMİZİ 16 MADDELİK YENİ BİR PAKETLE DESTEKLİYORUZ"

Bakan Varank, pakete ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu;

Ülkemize karşı yapılan ekonomik saldırılardan sanayicilerimizin ve teknoloji girişimcilerimizin olumsuz etkilenmemeleri için yerlileştirme adımlarımızı ve milli teknoloji hamlemizi hızlandırıyoruz. Sektörün taleplerini de dikkate alarak, yeni ekonomi modelimizdeki tasarruf ilkeleri çerçevesinde bütçemize ilave yük getirmeksizin, sanayicilerimizi ve girişimcilerimizi 16 maddelik yeni bir paketle destekliyoruz.

İŞTE DESTEK VE ÖNLEM PAKETİ

Kosgeb alacaklarına 2019 yılına kadar erteleme geliyor.

Kosgeb alacaklarına 2019 yılına kadar erteleme geliyor.

Ar-ge desteklerine "kur farkı" ayarı.

2 bin 739 ithal üründe 'yerlileştirme' atağı.

Osb'lerde 'bedelsiz arsa' tahsisinin kapsamı genişliyor.

Yatırım teşvik belgesi başvuru ücreti kaldırılıyor.

Temel bilimler mezunlarına 'istihdam' desteği.

Teknogirişimcilere desteğin üst sınırı 200 bin TL'ye yükseltildi.

Dış pazarlara açılan kobi'lere 300 bin TL ihracat desteği.

TSE hizmet bedellerinde yüzde 25 indirim.

Vadesi geçmiş ve icra takibi başlatılan TSE alacakları yeniden yapılandırılacak.

Patent, marka, tasarım başvuru ve tescil ücretlerinde yüzde 25 indirim.

Patent, marka ve tasarımla ilgili gecikme cezalari affediliyor.

Kalkınma ajansları aracılığıyla bin 500 projeye 500 milyon TL'lik destek.

Teknoloji geliştirme bölgelerine 100 milyon TL'lik destek.