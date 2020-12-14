Son Dakika | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "(Sanayi üretimi) Ekim verisi açıklanan ülkeler arasında en güçlü görünüm ülkemize ait."
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Son Dakika | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "(Sanayi üretimi) Ekim verisi açıklanan ülkeler arasında en güçlü görünüm ülkemize ait."

14.12.2020 12:25 | Son Güncelleme: 14.12.2020 12:28
Son Dakika | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank:

Son dakika habere göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "(Sanayi üretimi) Ekim verisi açıklanan ülkeler arasında en güçlü görünüm ülkemize ait."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "(Sanayi üretimi) Ekim verisi açıklanan ülkeler arasında en güçlü görünüm ülkemize ait."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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