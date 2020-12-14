Son Dakika | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "(Sanayi üretimi) Ekim verisi açıklanan ülkeler arasında en güçlü görünüm ülkemize ait."

Son dakika habere göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "(Sanayi üretimi) Ekim verisi açıklanan ülkeler arasında en güçlü görünüm ülkemize ait."