Son Dakika | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "(Sanayi üretimi) Ekim verisi açıklanan ülkeler arasında en güçlü görünüm ülkemize ait."
14.12.2020 12:25 | Son Güncelleme: 14.12.2020 12:28
Son dakika habere göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "(Sanayi üretimi) Ekim verisi açıklanan ülkeler arasında en güçlü görünüm ülkemize ait."
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "(Sanayi üretimi) Ekim verisi açıklanan ülkeler arasında en güçlü görünüm ülkemize ait."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun