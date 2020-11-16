Son dakika! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Ekonomiden sorumlu tüm bakanlıklar, güçlü bir koordinasyon ve ekip ruhuyla çalışıyor."
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Son dakika! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Ekonomiden sorumlu tüm bakanlıklar, güçlü bir koordinasyon ve ekip ruhuyla çalışıyor."

16.11.2020 11:43 | Son Güncelleme: 16.11.2020 11:47
Son dakika! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank:

Son dakika ekonomi haberi: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Ekonomiden sorumlu tüm bakanlıklar, güçlü bir koordinasyon ve ekip ruhuyla çalışıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Ekonomiden sorumlu tüm bakanlıklar, güçlü bir koordinasyon ve ekip ruhuyla çalışıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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