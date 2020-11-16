Son dakika! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Ekonomiden sorumlu tüm bakanlıklar, güçlü bir koordinasyon ve ekip ruhuyla çalışıyor."

Son dakika ekonomi haberi: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Ekonomiden sorumlu tüm bakanlıklar, güçlü bir koordinasyon ve ekip ruhuyla çalışıyor.