Son dakika! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Ekonomiden sorumlu tüm bakanlıklar, güçlü bir koordinasyon ve ekip ruhuyla çalışıyor."
16.11.2020 11:43 | Son Güncelleme: 16.11.2020 11:47
Son dakika ekonomi haberi: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Ekonomiden sorumlu tüm bakanlıklar, güçlü bir koordinasyon ve ekip ruhuyla çalışıyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Ekonomiden sorumlu tüm bakanlıklar, güçlü bir koordinasyon ve ekip ruhuyla çalışıyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun