Son Dakika | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Bugün KOSGEB'in Ar-Ge'ye yönelik destek programının orta yüksek ve yüksek teknolojili alanlara yönelik ikinci... - Haberler
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Son Dakika | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Bugün KOSGEB'in Ar-Ge'ye yönelik destek programının orta yüksek ve yüksek teknolojili alanlara yönelik ikinci...

Son Dakika | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank:
AA / Şahin Oktay - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Bugün KOSGEB'in Ar-Ge'ye yönelik destek programının orta yüksek ve yüksek teknolojili alanlara yönelik ikinci çağrısına çıkıyoruz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Bugün KOSGEB'in Ar-Ge'ye yönelik destek programının orta yüksek ve yüksek teknolojili alanlara yönelik ikinci çağrısına çıkıyoruz."

AA / Şahin Oktay - Son Dakika Haberleri

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