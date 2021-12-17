Son Dakika | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Bugün KOSGEB'in Ar-Ge'ye yönelik destek programının orta yüksek ve yüksek teknolojili alanlara yönelik ikinci...
AA / Şahin Oktay - Haberler | Güncel
Son dakika haberler: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Bugün KOSGEB'in Ar-Ge'ye yönelik destek programının orta yüksek ve yüksek teknolojili alanlara yönelik ikinci çağrısına çıkıyoruz.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Bugün KOSGEB'in Ar-Ge'ye yönelik destek programının orta yüksek ve yüksek teknolojili alanlara yönelik ikinci çağrısına çıkıyoruz."
AA / Şahin Oktay - Son Dakika Haberleri
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