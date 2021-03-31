Son Dakika | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Virüs benzeri parçacıklı yerli aşı sene sonundan önce 50 milyon doz kapasiteye ulaşacağız ve elimizde...

Edinilen son dakika haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Virüs benzeri parçacıklı yerli aşı sene sonundan önce 50 milyon doz kapasiteye ulaşacağız ve elimizde olacak"