Son Dakika | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Virüs benzeri parçacıklı yerli aşı sene sonundan önce 50 milyon doz kapasiteye ulaşacağız ve elimizde...
Edinilen son dakika haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Virüs benzeri parçacıklı yerli aşı sene sonundan önce 50 milyon doz kapasiteye ulaşacağız ve elimizde olacak"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Virüs benzeri parçacıklı yerli aşı sene sonundan önce 50 milyon doz kapasiteye ulaşacağız ve elimizde olacak" - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı