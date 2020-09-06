Son dakika... SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MUSTAFA VARANK TUZLA'DAKİ FORMULA 1 PİSTİNDE TEST SÜRÜŞÜ YAPTI -1. Son dakika haberine göre SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST kapsamında Tuzla'daki İstanbul Park'ta gerçekleştirilen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları özel gösterimine katıldı.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST kapsamında Tuzla'daki İstanbul Park'ta gerçekleştirilen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları özel gösterimine katıldı. Elektromobil, ve hidromobil araçların yarıştığı pistte Bakan Mustafa Varank, 1968 model yarış arabasıyla test sürüşü gerçekleştirdi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) bu yıl 16'ncısını düzenlediği Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları kapsamında Tuzla'daki İstanbul Park'ta özel gösterim düzenlendi. Gösterime Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı. Bakan Varank'a, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç eşlik etti. Düzenlenen yarış elektromobil, batarya beslemeli elektrikli araç ve hidromobil olarak ifade eden hidrojen enerjili elektrikli araçlarla yapıldı. 1-6 Eylül tarihleri arasında TEKNOFEST kapsamında Kocaeli Körfez Yarış Pistinde gerçekleştirilen yarışlara Türkiye'den 115, yurt dışından 2 takım başvuru yaptı. Başvuruların 103'ü elektromobil, 14'ü hidromobil kategorisinde oldu. Bugün İstanbul Park'ta gerçekleştirilen özel gösterimde ise 25 takım yarıştı. Farklı üniversitelerden oluşan takımların hazırladığı araçlar Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın start vermesiyle yarışa başladı. Araçlar 6 turun ardından yarışı tamamladı. Bakan Varank, bir süre yarışı tribünden seyircilerle birlikte takip etti. Yarışın sonunda farklı kategorilerde dereceye giren takımlara ödül ve kupa takdim edildi.

"BU BİR MÜHENDİSLİK, PERFORMANS YARIŞMASI"

"Bu heyecanınız bizi gerçekten mutlu ediyor" diyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pandemi koşullarında da olsa bir araya geldik. Üç yıldır TEKNOFEST'i düzenliyoruz. TEKNOFEST ikinci yılında dünyanın en fazla ziyaret edilen uzay, havacılık ve teknoloji festivali olmayı başardı. Biz bu festivalle tüm Türkiye'ye, halkımıza bilimi, teknolojiyi, üretimi sevdirmeye çalışıyoruz. Onlara diyoruz ki bakın Türkiye gerçekten büyük bir ülke. Türkiye'nin potansiyeli gerçekten çok büyük. Ülkenizle gurur duyun. Bu festival kapsamında milletimizin büyük teveccühünü görüyoruz. Biz aynı zamanda TEKNOFEST'te şunu da gerçekleştirdik. Hem özel sektör hem STK'lar hem kamu tarafı olarak biz Türkiye'de teknoloji yarışmaları gerçekleştirmeye başladık. Türkiye'nin her tarafından lise ve üniversite seviyesinde gençlerimiz bu yarışmalara katılmak için emek vermek için gayret gösteriyorlar. Bu sene 100 bin gencimiz TEKNOFEST'teki 21 farklı kategoride yarışmak için elemelere katıldı. Elektrikli ve hidromobil araç yarışları da bizim 16 senedir düzenlediğimiz bir yarış. Bu bir mühendislik, performans yarışması. Burada gençlerimiz sıfırdan bu araçları tasarlıyorlar, üretiyorlar, mühendisliğini yapıyorlar. Alternatif enerji kaynaklarıyla bunları nasıl yarıştırırız, finalde nasıl yarışırız diyerek büyük bir gayret gösteriyorlar."

"BUNDAN SONRA EFFİCİENCY YARIŞLARI İSTANBUL PARK'TA GERÇEKLEŞTİRİLECEK"

Kürsüden bir de müjde açıklayan Bakan Varank, "Aslında yarışmalarımız Körfez pistinde tamamlandı. Birincilerimiz belli. Şampiyonlara ödüllerini Sayın Cumhurbaşkanımız Gaziantep'te verecek. Biz burada diğer kategorilerde ödüllerimizi vereceğiz. Ben de 'Madem İstanbul Park'a Formula1 tekrar geliyor. Gençlerimizi alalım İstanbul Park'a gidelim, onlar da İstanbul Park'ı görsün. Hem de hep birlikte pistleri kontrol edelim' dedim. İlk müjdemizi buradan verelim. Bundan sonra Efficiency yarışları İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek" diye konuştu.

BAKAN VARANK 1968 MODEL ARAÇLA TEST SÜRÜŞÜ YAPTI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, pist kenarında bekleyen yarış araçlarıyla ilgili bilgi aldı. Mustafa Varank daha sonra dereceye giren öğrencilerden biriyle 1968 model Anadol yarış aracına binerek direksiyonun başına geçti. Bakan Varank ile birlikte İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da başka bir aracın direksiyon koltuğuna geçti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yarış pistinde test sürüşü gerçekleştirdi.

Kaynak: DHA