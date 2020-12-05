Son dakika... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "İstediğimiz seviyelerde elbette değil ama Türkiye, artık hem askeri hem de sivil alanda motor üretim ve...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "İstediğimiz seviyelerde elbette değil ama Türkiye, artık hem askeri hem de sivil alanda motor üretim ve...

05.12.2020 13:49 | Son Güncelleme: 05.12.2020 13:52
Son dakika... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

Son dakika teknoloji haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "İstediğimiz seviyelerde elbette değil ama Türkiye, artık hem askeri hem de sivil alanda motor üretim ve tasarımı yapabilen ender ülkelerden bir tanesi."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "İstediğimiz seviyelerde elbette değil ama Türkiye, artık hem askeri hem de sivil alanda motor üretim ve tasarımı yapabilen ender ülkelerden bir tanesi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

İlgili Haberler

Uzaylılar Bizi Dinliyor Ama Selam Vermiyor'
Uzaylılar Bizi Dinliyor Ama Selam Vermiyor"
YAÜ, Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile sanayiciye nefes olacak
YAÜ, Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile sanayiciye nefes olacak
İşitme teknolojilerinin temel çalışma prensibini değiştirecek çalışmaya uluslararası patent
İşitme teknolojilerinin temel çalışma prensibini değiştirecek çalışmaya uluslararası patent
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Fuat Oktay Mevlüt Çavuşoğlu Ali Mahir Başarır Adil Karaismailoğlu
Magazin Sezen Aksu İrem Derici Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Sörloth Erol Bulut Okan Buruk Sinan Gümüş Necip Uysal
Tüm Haberler Şehit Rusya Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "İstediğimiz seviyelerde elbette değil ama Türkiye, artık hem askeri hem de sivil alanda motor üretim ve... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 13:56:13. #1.15#
title