Son dakika... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "İstediğimiz seviyelerde elbette değil ama Türkiye, artık hem askeri hem de sivil alanda motor üretim ve...
05.12.2020 13:49 | Son Güncelleme: 05.12.2020 13:52
Son dakika teknoloji haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "İstediğimiz seviyelerde elbette değil ama Türkiye, artık hem askeri hem de sivil alanda motor üretim ve tasarımı yapabilen ender ülkelerden bir tanesi."
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "İstediğimiz seviyelerde elbette değil ama Türkiye, artık hem askeri hem de sivil alanda motor üretim ve tasarımı yapabilen ender ülkelerden bir tanesi."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık