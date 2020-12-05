Son dakika... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "İstediğimiz seviyelerde elbette değil ama Türkiye, artık hem askeri hem de sivil alanda motor üretim ve...

Son dakika teknoloji haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "İstediğimiz seviyelerde elbette değil ama Türkiye, artık hem askeri hem de sivil alanda motor üretim ve tasarımı yapabilen ender ülkelerden bir tanesi."