Son Dakika | Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede: "Marmara bölgesinin çevresi altın halka gibi"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika | Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede: "Marmara bölgesinin çevresi altın halka gibi"

09.10.2020 18:19 | Son Güncelleme: 09.10.2020 18:22
Son Dakika | Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede:

Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Düzce'de ziyaretlerde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Düzce'de ziyaretlerde bulundu.

Büyükdede, programına Belediye Başkanı Faruk Özlü'yü ziyaret ederek, başladı.

Özlü ile bir süre görüşen Büyükdede, gazetecilere yaptığı açıklamada, Düzce'nin coğrafi konum açısından çok önemli bir kent olduğunu söyledi.

Düzce'nin sanayide gün geçtikçe büyüdüğünü vurgulayan Büyükdede, "Düzce sanayimizin göz bebeği olacak alanlardan bir tanesi. Halen daha göz bebeği durumunda. Ama çok daha gelişebilecek bir alan. Marmara bölgesinin çevresini altın halka gibi görüyorum. O halkanın bir tanesi de Düzce. Düzce'nin zaten belli bir gelişmişliği var ama çok daha gelişmeye namzet bir alanımız. Teknolojik olarak büyütmemiz gereken bir alanımız. Diğer taraftan da çok önemli tarım alanımız. Hepsini bir dengede tutmak zaruretimiz var. Şehir planlamasını ona göre düzenlemek Belediyelerimizin bu yönde bu geleceğe şehirlerimizi hazırlamak gibi bir görevimiz var. " diye konuştu.

Daha sonra Düzce Valisi Cevdet Atay'ı makamında ziyaret eden Büyükdede, daha sonra Vali Atay ve Belediye Başkanı Özlü ile 2. Organize Sanayi Bölgesinde kurulu Düzce Cam Fabrikası'nı gezdi.

Bakan Yardımcısı Büyükdede, AFAD toplantı salonuna geçerek burada Düzce Belediyesi, Düzce Cam Fabrikası ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yaptırılacak 48 derslik okulun protokolünü imzaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Tuma Çelik Fuat Oktay Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Seda Sayan Cem Yılmaz Türkan Şoray
Spor Gökhan Töre Ahmet Ağaoğlu Steven Gerrard Manuel Fernandes Robert Prosinecki
Daha Fazla Hatay Erkek Belen Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede: "Marmara bölgesinin çevresi altın halka gibi" - Düzce
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.10.2020 18:26:40. #1.14#
title