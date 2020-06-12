Son Dakika: Sanayi üretimi Nisan'da yıllık yüzde 31.4 düştü Son dakika ekonomi haberi... Türkiye genelinde sanayi üretimi Nisan'da aylık bazda yüzde 30.4 ve yıllık bazda da yüzde 31.4 düştü.

Türkiye genelinde sanayi üretimi Nisan'da aylık bazda yüzde 30.4 ve yıllık bazda da yüzde 31.4 düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Nisan'da yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü üretimi yüzde 14.5, imalat sanayi sektörü üretimi yüzde 33.3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü üretimi de yüzde 14.9 azaldı.Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Nisan'da aylık bazda da, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü üretimi yüzde 13.0, imalat sanayi sektörü üretimi yüzde 32.5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü üretimi yüzde 12.4 azaldı. (Grafik)

Kaynak: DHA