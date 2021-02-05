Son dakika: Sanatçı Hüner Coşkuner'in cenazesi, 8 Şubat'ta defnedilecek
Son dakika haberleri... Tedavi gördüğü hastanede 58 yaşında yaşamını yitiren Türk sanat müziği sanatçısı Hüner Coşkuner'in cenazesi, 8 Şubat'ta toprağa verilecek.
Tedavi gördüğü hastanede 58 yaşında yaşamını yitiren Türk sanat müziği sanatçısı Hüner Coşkuner'in cenazesi, 8 Şubat'ta toprağa verilecek.
Sanatçının kullandığı kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşıma göre Coşkuner'in cenazesi, 8 Şubat Pazartesi günü öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.
İlk albümü "Doğuş"u 1987'de müzikseverlerle buluşturan Coşkuner, 1989'da "Sakın Dönme Geriye" albümünü yayımladı.
Kariyeri boyunca, "Gidiyor", "Haydi Tut Ellerimi", "Gidemezsin", "Sevemem", "Vurgunum Sana" ve "Gideceksen Gelme" adlı albümleri yayımlanan sanatçı, kemik iliği kanseri tedavisi görüyordu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk