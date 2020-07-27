Son dakika! Sanal Toplulaştırma Projesiyle çilek üretimi daha çok alanda yapılacak Gelen son dakika haberine göre Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, kentte uygulamaya koyacakları Sanal Toplulaştırma Projesiyle çilek üretimini arttıracaklarını söyledi.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, kentte uygulamaya koyacakları Sanal Toplulaştırma Projesiyle çilek üretimini arttıracaklarını söyledi.

Vali Aydoğdu, Hasan Dağı'nda deneme amaçlı ekim yaptığı bahçesini 8 dekar alana ulaştıran üretici Sinan Kocabaş'ı ziyaret etti.

Albion cinsi çileği yetiştiren Kocabaş'tan bilgi alan Aydoğdu, gazetecilere, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve paydaş kurumlar tarafından Sanal Toplulaştırma Projesi hazırlanacağını söyledi.

Bu projeyle Gülağaç, Güzelyurt ilçesi başta olmak üzere merkeze bağlı köylerde belirlenen alanlarda çilek bahçelerinin kurulacağını belirten Aydoğdu, "Sanal Toplulaştırma Projesi ile organik olarak üretilecek kaliteli çilekler hem alan hem de kalite olarak çok artacak. Aksaray çilek üretiminde Türkiye'de ilk sıralara yerleşecek. Aksaray'da organik üretim ve markalaşan ürünler kurulacak kooperatifler aracılığı ile pazara sunmak için önemli bir çalışma içerisine girdik." diye konuştu.

Kaynak: AA