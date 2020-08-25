Son Dakika | Samyeli ve Sandal uzlaşmadı, Sandal hakkında dava açılması bekleniyor Son dakika haberleri... Defne Samyeli'nin, Mustafa Sandal hakkında "Beni Ağlatma" isimli kitabında yazdıkları nedeniyle şikayetçi olması üzerine başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Defne Samyeli 'nin, Mustafa Sandal hakkında "Beni Ağlatma" isimli kitabında yazdıkları nedeniyle şikayetçi olması üzerine başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamadı. Savcılığın, Mustafa Sandal hakkında "Hakaret" suçundan dava açması bekleniyor. Defne Samyeli, "Beni Ağlatma" adlı kitabında kendisiyle ilişki yaşadığını iddia eden şarkıcı Mustafa Sandal hakkında savcılığa şikayette bulunmuştu. Kitapta hayal ürünü ifadeler kullanıldığını belirten Samyeli, onur, şeref ve saygınlığının zedelendiği gerekçesiyle Mustafa Sandal'ın cezalandırılmasını talep etmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada, Mustafa Sandal'ın "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınmıştı. Savcılık, Sandal'ın ifadesinin ardından dosyayı Uzlaştırma Bürosuna göndermişti. Ancak tarafların iletişim bilgilerinden kendilerine ulaşılamadığından taraflar arasında uzlaşma sağlanamadı. Bu gelişme üzerine savcılığın, Mustafa Sandal hakkında "Hakaret" suçundan dava açması bekleniyor.

- İstanbul - İstanbul Kaynak: DHA