Son Dakika: Samsunspor'un 55. kuruluş yıl dönümünde taraftarlardan sağlıkçılara destek Gelen son dakika haberine göre Samsunspor'un kuruluşunun 55. kuruluş yıl dönümünde dolayısıyla taraftarlar sağlık çalışanlarına destek için hastane önünde meşale yakıp, pankart açarak teşekkür ettiler.

Samsunspor'un kuruluşunun 55. kuruluş yıl dönümünde dolayısıyla taraftarlar sağlık çalışanlarına destek için hastane önünde meşale yakıp, pankart açarak teşekkür ettiler.

Kırmızı-beyazlı taraftarlar, 55. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde üzerinde "Canımıza can kattınız" yazı yazılı pankart açarak hem tanıklarının kuruluş yıl dönümünü kutladılar hem de pandemi ile mücadele eden sağlıkçılara destek verdiler. Hastanenin acil servisi önündeki etkinliğe hastanede görevli taraftarlar da katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA