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Son dakika... Samsunspor'da hazırlıklar başlıyor

Son dakika gelişmesine göre TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Yılport Samsunspor koronavirüs salgını yüzünden ara verdiği antrenmanlara yeniden başlayacak.

Son dakika... Samsunspor'da hazırlıklar başlıyor
08.06.2020 16:06 | Son Güncelleme: 08.06.2020 16:10

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Yılport Samsunspor koronavirüs salgını yüzünden ara verdiği antrenmanlara yeniden başlayacak.

Daha önce liglerin durdurulduğu 20 Mart'ta çalışmalarını askıya alıp 13 Mayıs ayında yeniden başlayan Yılport Samsunspor ekibi, TFF 2'nci Lig, 3'üncü Lig ve Bölgesel Amatör Lig'de maçların başlama tarihini 12 Haziran tarihinden 18 Temmuz tarihine çekince tekrar ara verdi.

10 Haziran Çarşamba günü Nuri Asan Tesisleri'nde bir araya gelecek olan kırmızı-beyazlı ekip önce koronavirüs testinden geçecek. Tesislere gelecek olan sağlık çalışanları tüm takım, teknik heyet ve kulüp personeline test uygulayacak. Testlerin ardından takım 11 Haziran Perşembe günü antrenmanlarına başlayacak. Konu hakkında bilgi veren Yılport Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. Genel Menajeri Mustafa Aztopal, "Takımımız 10 Haziran tarihinde toplanıp, aynı gün hem futbolcular hem teknik heyet hem de personel koronavirüs testinden geçecek. Sonuçların ardından 11 Haziran tarihinde idmanlar başlayacak" dedi."KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNE UYACAĞIZ"

Koronavirüs kapsamında alınması gereken tüm tedbirler çerçevesinde antrenmanlarını yapacaklarını belirten Mustafa Aztopal, "Takımdaki her oyuncumuz kendilerine verilen programlar dahilinde bireysel olarak bu tarihe kadar antrenmanlarını devam ettirdiler. Bundan sonra da artık takım idmanları yapmaya başlayacağız. Bu esnada tesislerimizde takım toplanmadan önce tüm temizlik ve dezenfekte çalışmaları bitirilmiş olacak. Geçen ki toplanmada aldığımız kurallar aynen geçerli olacak. Koronavirüs kapsamında alınması gereken bütün tedbirler sosyal mesafeden, maske kullanımına, idmanlarda dikkat edilmesi gereken hijyen kurallarına kadar tüm kurallar aynen uygulanmaya devam edecek" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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