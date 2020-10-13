Son dakika! Samsun ve Denizli'deki terör operasyonunda Suriye uyruklu 5 şüpheli yakalandı
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Son dakika! Samsun ve Denizli'deki terör operasyonunda Suriye uyruklu 5 şüpheli yakalandı

13.10.2020 17:07 | Son Güncelleme: 13.10.2020 17:10
Son dakika! Samsun ve Denizli'deki terör operasyonunda Suriye uyruklu 5 şüpheli yakalandı

Son dakika haberler: Samsun ve Denizli'de düzenlenen terör operasyonunda Suriye uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun ve Denizli'de düzenlenen terör operasyonunda Suriye uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı olduğu öne sürülen kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Samsun'un Bafra ilçesinde 4, Denizli'nin Buldan ilçesinde 1 Suriye uyruklu şüpheliyi yakaladı.

Terör gruplarında faaliyet gösterdiği tespit edilen şüpheliler, jandarmaya götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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