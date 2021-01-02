Son dakika: Samsun ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
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Son dakika: Samsun ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

02.01.2021 12:25 | Son Güncelleme: 02.01.2021 12:28
Son dakika: Samsun ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Son dakika haberler... İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele genelgesi kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Samsun ve çevresindeki illerde sessizlik hakim.Sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Samsun'da insanlar evlerinde kaldı.

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele genelgesi kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Samsun ve çevresindeki illerde sessizlik hakim.

Sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Samsun'da insanlar evlerinde kaldı. Otogar, şehirlerarası çevre yolu, Cumhuriyet Meydanı, İstiklal ve Lise Caddesi ile park, bahçe, cadde ve sokaklar tamamen boşaldı.

Polis ekipleri kavşaklarda denetim yaptı.

Tokat'ta, meydan ve caddeler sessizliğe büründü. Kentin en işlek noktalarından Gaziosmanpaşa Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı, kısıtlama dolayısıyla sessizleşti.

Çorum da sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla sessiz bir hafta sonu geçiriyor.

Meydan, cadde ve sokakların boş kaldığı kentte sessizlik hakim.

Yılbaşı tatili nedeniyle 3 gün sürecek kısıtlamanın ikinci gününde vatandaşların kısıtlamaya büyük ölçüde uyduğu görülüyor.

Öte yandan kolluk kuvvetlerinin kısıtlama kapsamında denetimleri sürüyor. Sabit ve mobil ekipler ihlallere karşı kesintisiz denetim yapıyor.

Kastamonu'da kent merkezinin işlek noktalarından Nasrullah ve Cumhuriyet meydanları boş kaldı.

Polis ekipleri, kentin belirli noktalarında denetimlerine devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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