Son dakika... SAMSUN TIR dorsesinde 120 kaçak göçmen yakalandı Son dakika haberine göre TIR dorsesinde 120 kaçak göçmen yakalandı (2)KAÇMAYA ÇALIŞAN KAÇAK GÖÇMENLER YAKALANDISamsun'da polis ekiplerince durdurulan TIR'ın dorsesinde yakalanan 120'ye yakın kaçak göçmen, konaklamaları için Atatürk Spor Salonu'na getirildi.

TIR dorsesinde 120 kaçak göçmen yakalandı (2)

KAÇMAYA ÇALIŞAN KAÇAK GÖÇMENLER YAKALANDI

Samsun'da polis ekiplerince durdurulan TIR'ın dorsesinde yakalanan 120'ye yakın kaçak göçmen, konaklamaları için Atatürk Spor Salonu'na getirildi. Bu sırada TIR'ın dorsesini yırtarak kaçan 7 göçmen, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yeniden yakalandı. Türkçe bildiğini söyleyen bir göçmen, "Afganistan'dan geldik. Kaçarak getirdiler bizi buraya. Yola çıkalı 5 gün oldu, o zamandan beri yoldayız. İstanbul'a bizi çalışmaya götüreceklerdi. Afganistan'da iş olmadığı için kaçtık" dedi.

Kaynak: DHA