Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Samsun-Sivas Demir Yolu) Ticari olarak Karadeniz'i Anadolu'ya açan bu demir yolu hattı, lojistik taşımacılığa yeni bir ivme...
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Samsun-Sivas Demir Yolu) Ticari olarak Karadeniz'i Anadolu'ya açan bu demir yolu hattı, lojistik taşımacılığa yeni bir ivme...

01.11.2020 17:32 | Son Güncelleme: 01.11.2020 17:39

Gelen son dakika haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması SAMSUN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun-Sivas Demiryolu Hattı Modernizasyonun Tamamlanması Töreni'ne katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması SAMSUN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun-Sivas Demiryolu Hattı Modernizasyonun Tamamlanması Töreni'ne katıldı.(2)

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Samsun-Sivas Demir Yolu) Ticari olarak Karadeniz'i Anadolu'ya açan bu demir yolu hattı, lojistik taşımacılığa yeni bir ivme...
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Samsun-Sivas Demir Yolu) Ticari olarak Karadeniz'i Anadolu'ya açan bu demir yolu hattı, lojistik taşımacılığa yeni bir ivme...
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Samsun-Sivas Demir Yolu) Ticari olarak Karadeniz'i Anadolu'ya açan bu demir yolu hattı, lojistik taşımacılığa yeni bir ivme...
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Samsun-Sivas Demir Yolu) Ticari olarak Karadeniz'i Anadolu'ya açan bu demir yolu hattı, lojistik taşımacılığa yeni bir ivme...
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Samsun-Sivas Demir Yolu) Ticari olarak Karadeniz'i Anadolu'ya açan bu demir yolu hattı, lojistik taşımacılığa yeni bir ivme...

Kaynak: Anadolu Ajansı

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