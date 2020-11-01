Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Samsun-Sivas Demir Yolu) Ticari olarak Karadeniz'i Anadolu'ya açan bu demir yolu hattı, lojistik taşımacılığa yeni bir ivme...

Gelen son dakika haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması SAMSUN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun-Sivas Demiryolu Hattı Modernizasyonun Tamamlanması Töreni'ne katıldı.