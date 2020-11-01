Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Samsun-Sivas Demir Yolu) Ticari olarak Karadeniz'i Anadolu'ya açan bu demir yolu hattı, lojistik taşımacılığa yeni bir ivme...
01.11.2020 17:32 | Son Güncelleme: 01.11.2020 17:39
Gelen son dakika haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması SAMSUN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun-Sivas Demiryolu Hattı Modernizasyonun Tamamlanması Töreni'ne katıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması SAMSUN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun-Sivas Demiryolu Hattı Modernizasyonun Tamamlanması Töreni'ne katıldı.(2)
Kaynak: Anadolu Ajansı