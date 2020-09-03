Son Dakika: SAMSUN Mısır tarlalarından 2 bin 600 kök kenevir çıktı
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Son Dakika: SAMSUN Mısır tarlalarından 2 bin 600 kök kenevir çıktı

Son dakika haberleri... Mısır tarlalarından 2 bin 600 kök kenevir çıktıSAMSUN'un Çarşamba ilçesinde jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda, mısır tarlalarında ekili, boyları yaklaşık 3 metreyi bulan 2 bin 600 kök kenevir bulundu.

03.09.2020 21:10 | Son Güncelleme: 03.09.2020 21:16

Mısır tarlalarından 2 bin 600 kök kenevir çıktı

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda, mısır tarlalarında ekili, boyları yaklaşık 3 metreyi bulan 2 bin 600 kök kenevir bulundu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı'nca alınan ihbar üzerine yürütülen istihbari çalışma sonucunda İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Çarşamba ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda jandarmanın narkotik köpeği 'Ozon'da yer aldı. Belirlenen adreslere gelen jandarma ekiplerinin yaptıkları aramada; ev, eve ait eklentiler ve mısır tarlalarında 81 kilo kubar esrar maddesi ile ele geçirildi. Mısır tarlalarında dikili halde bulunan 2 bin 600 kök kenevirinin boylarının 3 metreyi bulduğu tespit edildi. Ayrıca esrar maddeleri ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 1 adet elektronik teraziye de ekiplerce el konuldu. Olayla ilgili 3 şüpheli, gözaltına alındı.

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Son Dakika: SAMSUN Mısır tarlalarından 2 bin 600 kök kenevir çıktı

Kaynak: DHA

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