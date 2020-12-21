Son dakika: Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı

Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 29 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 29 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılardan 8'i savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 10'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Ekipler, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçu kapsamında yasa dışı bahis organizasyonu yapan şüphelilere yönelik teknik ve fiziki çalışma gerçekleştirmiş, üç gün önce Samsun merkezli Van, İstanbul ve Amasya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 29 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Operasyonda, kurusıkı tabanca, 67 fişek, 2 bin 300 lira para, 457 banka kartı, 358 kullanılmamış sim kart, 35 cep telefonu, tablet ve 12 hard disk ele geçirilmiş, paravan şirketin tüm mal varlığına, şüphelilerin yasa dışı bahiste kullanılan banka hesaplarına ve 2 otomobile el konulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek