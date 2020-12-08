Son Dakika | Samsun merkezli FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması" operasyonunda 4 şüpheliye adli kontrol
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Son Dakika | Samsun merkezli FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması" operasyonunda 4 şüpheliye adli kontrol

08.12.2020 10:21 | Son Güncelleme: 08.12.2020 10:24
Son Dakika | Samsun merkezli FETÖ'nün

Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun merkezli 3 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun merkezli 3 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması" içinde faaliyet gösterdikleri ve örgütün mahrem imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık/tekil arandıkları tespit edilen 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmış, 2 Aralık'ta Samsun merkezli Sivas ve Muş'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında muvazzaf, emekli askeri personel ve meslekten ihraç edilenlerin bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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