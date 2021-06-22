Son dakika! Samsun merkezli cep telefonu kaçakçılığı operasyonunda 18 zanlı yakalandı
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Son dakika! Samsun merkezli cep telefonu kaçakçılığı operasyonunda 18 zanlı yakalandı

Son dakika! Samsun merkezli cep telefonu kaçakçılığı operasyonunda 18 zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Samsun merkezli 6 ilde düzenlenen cep telefonu kaçakçılığı operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun merkezli 6 ilde düzenlenen cep telefonu kaçakçılığı operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, cep telefonu kaçakçılığına yönelik çalışma yürüttü.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Samsun, İstanbul, Amasya, Batman, Mardin ve Ordu'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde arama yapan ekipler, 296 kaçak cep telefonu, 500 cep telefonu aksesuarı, 138 kaçak sigara ve bir miktar esrar ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 18 zanlı emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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