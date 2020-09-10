Son dakika... SAMSUN Düğün töreni tebriğinde naylon poşetle koronavirüs önlemi Gelen son dakika haberine göre Düğün töreni tebriğinde naylon poşetle koronavirüs önlemiSAMSUN'da akrabalarının düğün merasimine katılan Nermin (57) ve Altan Yücebaş (58) çifti, koronavirüse karşı aldıkları ilginç tedbir ile davetli ve konukların dikkatini üzerlerine çekti.

Düğün töreni tebriğinde naylon poşetle koronavirüs önlemi

SAMSUN'da akrabalarının düğün merasimine katılan Nermin (57) ve Altan Yücebaş (58) çifti, koronavirüse karşı aldıkları ilginç tedbir ile davetli ve konukların dikkatini üzerlerine çekti. Eşi tarafından başına şeffaf poşet geçirilen Nermin Yücebaş, takı merasiminde sarıldığı gelin ve damadı, tebrik etti.

Samsun'da yaşayan 38 yıllık evli Nermin ve Altan Yücebaş, çifti dün gece akrabaları olan Samet-Ebru Atsan'ın düğün merasimlerine katıldı. Çift, takı merasimi sırasında Covid-19'a karşı aldıkları ilginç tedbiri uyguladı. Eşi tarafından başına şeffaf poşet geçirilen Nermin Yücebaş, takı merasiminde sarıldığı gelin ve damadı, tebrik etti. O anlarda gelin ve damadın yanı sıra davetli ve konuklar da, büyük şaşkınlık yaşadı. Yücebaş çifti, koronavirüse karşı çok dikkat ettiklerini ve tedbirlere uyduklarını belirterek, hem gelin ve damada sarılmak, hem de bu konuda farkındalık oluşturmak için naylonlu yöntemle tebdir aldıklarını söyledi.

'ÇOK MUTLU OLDUK'

Gelin ve damadın da akrabaları olduğunu ve onları çok sevdiği için sarılmak istediğini söyleyen Nermin Yücebaş, "Geline ve damada sarıldığım için mutlu olduk. İkisi de benim yeğenim onlarda mutlu oldu. Fikirde hoşuma gidince yaptık bir ilk olsun dedik. Herkes de çok mutlu oldu. Gayet güzel oldu" diye konuştu.

'FARKINDALIK OLSUN İSTEDİK'

Altan Yücebaş da, eşinin de kendisinin hem şeker hem de tansiyon hastası olduklarını ve bu yüzden koronavirüse karşı çok dikkatli olduklarını söyleyerek "Ben tiyatrocuyum kafamız böyle şeylere daha iyi çalışıyor. Farkındalık oluşturalım istedik. Eşim de sarılmak istiyordu gelin ve damat da sarılmak istiyordu. Yanımızda evimizin karşısında bulunan dükkandan yorgan poşetini alıp gittik. Takı merasimi sırasında eşimin başından poşeti geçirdik ve öylece gelin ve damada sarılabildi. Biz tedbirlere uyuyoruz, dikkat ediyoruz. İnşallah bu koronavirüs en kısa zamanda biter milletçe kurtuluruz" dedi.

Kaynak: DHA