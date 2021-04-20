Son dakika! Samsun'dan kısa kısa

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Son dakika haber... Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 101. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 101. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam Saygılı mesajında, 23 Nisan 1920'nin sadece TBMM'nin açılış tarihi değil, Türk milletinin yeniden dirilişinin, şahlanışının timsali, aynı zamanda millet egemenliğine dayanan demokrasinin ve Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı gün olduğunu vurguladı.

Kaymakam Saygılı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milli birlik ve beraberlik duygusu ile güçlenen milli irademizin temsil edildiği TBMM'nin açılışının 101. yıl dönümü ile büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yarınlarımızın teminatı çocuklarımıza armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşku ile kutluyor, bu sevinci hep birlikte yaşıyoruz. 23 Nisan 1920'de Ankara'da toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi aldığı tarihi kararlarla Türk ulusunun karşı karşıya kaldığı tehlikelerin bertaraf edilmesi ve ülkemizin bölünmez bütünlüğünün korunması ve bağımsızlık yolunda yürütülen çabaları yönlendirmiş, varlığıyla milletimize güç vermiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, umutsuzluğun, yoklukların, zor ve sıkıntılı günlerin yaşandığı bir dönemde açılması aydınlık yarınlarımız için bir dönüm noktası olmuştur. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı 'Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' olarak çocuklara hediye etmiş olması, şanlı bir maziye sahip asil milletimizin mirasçısı çocuklarımızın, geleceğe güvenle bakabilmemizin en güçlü teminatı olmasındandır. Burada çocuklarımıza düşen görev Gazi Mustafa Kemal'in çizdiği yolda yürümeleri ve kendilerini yetiştirmeleridir. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimiz ile gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor ve çocuklarımızın ve milletimizin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."

Atık malzemelerden proje tasarım yarışması

Ladik Belediyesi tarafından 6-12 yaş arası çocuklar için atık malzemelerden proje tasarım yarışması düzenlenecek.

Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, Sıfır Atık Projesi'nde pilot bölge seçilen Ladik ilçesinin örnek bir ilçe haline getirilmesine çalıştıklarını söyledi.

Sıfır Atık Projesi kapsamında 6-12 yaş grubu çocuklar için atık malzemelerden proje tasarım yarışması düzenleyeceklerini belirten Özel,"Ladik ilçemiz, Sıfır Atık Projesi'nde pilot ilçe seçilmiştir. İlçemizin örnek bir ilçe olabilmesi için kuruluşlarımıza ve vatandaşlarımıza önemli görevler düşüyor. Belediye olarak proje kapsamında yeni neslin geri dönüşümün önemini erken yaşta anlamalarını sağlamak ve çevre duyarlılığını artırmak için 6-12 yaş grubu çocuklarımıza yönelik atık malzemelerden 'Sıfır atık Mucidini arıyor.' proje tasarım yarışması düzenlemeyi kararlaştırdık."dedi.

Yarışmada dereceye gireceklere çeşitli ödüller verileceğini ifade eden Özel, "Sıfır Atık Mucidini Arıyor proje tasarım yarışmasına katılmak isteyen 6-12 yaş grubu çocuklarımız 31 Mayıs'a kadar Sıfır Atık Büromuzun 0543 4054125 hattı ile irtibata geçerek kaydını yaptıracak. Projeye uygun olarak yapacakları çalışmaların komisyon tarafından değerlendirilmesi sonucu birinciye bisiklet, ikinciye tablet ve üçüncüye de akıllı saat verilecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay