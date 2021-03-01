Son dakika! Samsun'dan kısa kısa
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Son dakika! Samsun'dan kısa kısa

01.03.2021 16:45 | Son Güncelleme: 01.03.2021 16:50
Son dakika! Samsun'dan kısa kısa

Son dakika gündem haberine göre Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Furkan Göktürk'ü kabul etti.

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Furkan Göktürk'ü kabul etti.

Jandarma Teğmen Göktürk, Kaymakam Saygılı'ya, jandarma sorumluluk bölgesindeki çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Teğmen Göktürk, kontrol noktalarında yürüttükleri çalışmalarda, sürücü ve yolculara yönelik, insan sağlığını olumsuz yönde tehdit eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında maske takma, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulması konularında denetim ve bilgilendirmeye ağırlık verdiklerini kaydetti.

Kaymakam Saygılı, jandarma teşkilatı personeline çalışmalarında başarılar diledi.

Havza'da jandarmadan trafik eğitimi

Samsun İl Jandarma komutanlığına bağlı Havza Jandarma Trafik ekiplerince yüz yüze eğitime geçilen kırsal mahalle okullarında öğrencilere yönelik trafik eğitimleri verilmeye başlandı.

Havza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı iş birliği ile yürütülen trafik eğitimleri kapsamında Bekdiğin İlkokulunda 37 öğrenciye yönelik, trafik kuralları, yayaların, yolcuların, çocukların uyması gereken kurallar, trafik işaret ve levhaları, okul servis araçlarına binme ve inme kuralları ile ilgili çizgi film ve slaytlar eşliğinde seminer verdi.

Eğitimin sonunda İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Ekibince öğrencilere eğitici boyama kitabı, öğrenci trafik dedektif kartı ve trafik işaretleri bulunan cetvel hediye edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, salgın nedeni ile uzun süredir eğitim hayatından uzak kalan öğrencilerin trafik ve trafik kuralları ile ilgili bilgilerini tazelemek için çalışma başlattıklarını belirterek, "İlçe Jandarma Komutanlığımız ile başladığımız çalışmada yüz yüze eğitme başlanan kırsal mahallelerde öğrencilerimizin trafik, trafik kuralları ve özellikle okul servislerine inme binme gibi kuralları ile ilgili bilgilerini tazelemeyi hedefledik. Bu salgın sürecinde gerek çevrimiçi olarak gerekse yüz yüze eğitim ile gerekse öğrenci servislerinin denetiminde bizlere destek olan İlçe Jandarma Komutanlığına ve personeline şahsım, kurumum ve öğrencilerim adına teşekkür ederim. İnşallah önümüzdeki süreçte de İlçe Jandarma Komutanlığımız ile yarınımızın teminatı çocuklarımız için ortak çalışmalarımız artarak devam edecek." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

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