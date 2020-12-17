Son dakika: Samsun'dan kısa kısa

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Son dakika haber... Bafra İlçe Jandarma Komutanlığıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Hayat Ever Sığar (HES) kodu uygulaması gerçekleştirdi.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Hayat Ever Sığar (HES) kodu uygulaması gerçekleştirdi.

Trafik ve asayiş ekipleri, Ağıllar ve Kolay mahallelerinden ilçe merkezine girişte denetimlerini sürdürdü.

HES kodu uygulamasında 300 araç sorgulandı, 325 kişinin HES kodu kontrol edildi.

Kontrollü sosyal hayat döneminde Kovid-19 salgınıyla mücadelenin etkin sürdürülebilmesi için Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ve asayiş ekipleri tarafından denetimlerin süreceği bildirildi.

Kavak

Kavak ilçesinde kış mevsiminin gelmesiyle tirit yapımında kullanılan kaz için pazar kuruldu.

19 Mayıs Mahallesi'ndeki Astronot Parkı'nda kurulan pazarda kesilmiş ve yolunmuş besili kazlar poşet içinde askıda satışa sunuldu.

Her yıl kış mevsiminin başlangıcında kurulan kaz pazarının 1 Mart'ta kapanacağı öğrenildi.

Kavak Pazarcılar Derneği Başkanı Erdal Şahin, yaklaşık 30 gün özel bakıma alınan kazların fiyatının kilo olarak 45, tane olarak 200 lira olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Sahinol