Son dakika... Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Son dakika... Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı
AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye götürülen zanlılardan 3'ü, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer şüphelilerden biri savcılıktaki ifadesinin ardından, 2'si ise hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, 11 Ocak'ta, zanlıların "zula" yeri olarak kullandığı tespit edilen Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki adreste yaptıkları aramada, 13 bin 328 kapsül sentetik ecza hapı ele geçirmiş, olayla ilgili 6 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Son dakika... Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Son dakika... Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Son dakika... Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı

73 sanıklı 'Bataklık' davasında tutuksuz sanıklar savunma yaptı

73 sanıklı 'Bataklık' davasında tutuksuz sanıklar savunma yaptı

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title