Son Dakika: Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı
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Son Dakika: Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Samsun'da özel harekat destekli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Son Dakika: Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı
18.09.2020 16:05 | Son Güncelleme: 18.09.2020 16:09

Samsun'da özel harekat destekli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezi ile Terme ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 zanlının işlemleri tamamlandı.

Terme adliyesine sevk edilen zanlılardan 11'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Özel harekat polislerinin desteğiyle 45 ekip ve 203 personelin katılımıyla 16 Eylül'de kent merkezi ve Terme ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınmıştı. Operasyonda 2 kilo 9,6 gram sentetik uyuşturucu, 63,65 gram esrar, 0,52 gram skunk, 7 sentetik hap, 43,65 gram metamfetamin, uyuşturucu kullanmaya yarayan 3 aparat, iki tüfek, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 990 lira ele geçirilmişti.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

AA Editörü - Recep Bilek
Recep Bilek
AA Editörü
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