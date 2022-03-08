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Son dakika: Samsun'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

AA - Yaşar Karaman - Güncel
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Son dakika: Samsun'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Son dakika haberler: Çarşamba ilçesinde bir otomobilin 2 araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Çarşamba ilçesinde bir otomobilin 2 araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Erkan Y. idaresindeki 52 ACR 269 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Beylerce mevkisi Sanayi Sitesi ışıklarında kırmızı ışık ihlali yaparak, kavşaktan dönen Coşkun B'nin kullandığı 55 E 2500 plakalı ve Resül F. yönetimindeki 55 FE 832 plakalı otomobillere çarptı.

Kazada, Coşkun B. ile 55 FE 832 plakalı otomobilde bulunan Ahmet Y. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Yaşar Karaman - Güncel

Çarşamba, Samsun, Güncel, Haberler

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