Son Dakika: Samsun'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan Irak uyruklu 5 şüpheli sınır dışı edilecek
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Son Dakika: Samsun'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan Irak uyruklu 5 şüpheli sınır dışı edilecek

28.09.2020 12:43 | Son Güncelleme: 28.09.2020 12:46
Son Dakika: Samsun'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan Irak uyruklu 5 şüpheli sınır dışı edilecek

Son dakika gündem haberi: Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 15 zanlıdan 5'inin daha sınır dışı edilmesine karar verildi.

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 15 zanlıdan 5'inin daha sınır dışı edilmesine karar verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'inin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlıların, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla sınır dışı edilmesine karar verildi.

Emniyetteki 4 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Ekiplerce, 21 Eylül'de İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 15 zanlı gözaltına alınmış, 6 şüpheli sınır dışı edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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