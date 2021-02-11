Son Dakika | Samsun'da yaralı karaca yavrusuna polis sahip çıktı

Son dakika haberine göre Samsun'un Salıpazarı ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan yaralı karaca yavrusuna polis ekipleri sahip çıktı.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan yaralı karaca yavrusuna polis ekipleri sahip çıktı.

İlçe sakinleri, Kocalar Mahallesi'nde yaralı karaca yavrusu buldu.

Bu sırada devriye faaliyeti yürüten polis ekiplerine gösterilen karaca, ekip aracına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Polis ekiplerince bir süre beslenen hayvan, tedavi ve bakımı için Samsun Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek