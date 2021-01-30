Son dakika: Samsun'da üzerine 2,5 tonluk demir ızgara devrilen işçi öldü
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Son dakika: Samsun'da üzerine 2,5 tonluk demir ızgara devrilen işçi öldü

30.01.2021 11:33 | Son Güncelleme: 30.01.2021 11:36
Son dakika: Samsun'da üzerine 2,5 tonluk demir ızgara devrilen işçi öldü

Son dakika gelişmesine göre Samsun'un İlkadım ilçesinde üzerine 2,5 tonluk demir ızgara devrilen işçi hayatını kaybetti.

Samsun'un İlkadım ilçesinde üzerine 2,5 tonluk demir ızgara devrilen işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Toybelen Mahallesi'ndeki bir makine sanayisi işletmesinde kaynakçı olarak çalışan Emre Horosan'ın (37) üzerine 2,5 ton ağırlığındaki demir ızgara devrildi.

İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Horosan, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Horosan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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