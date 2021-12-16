Son dakika: Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Haberler
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Son dakika: Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Son dakika: Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı
AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan Y.E.K, A.K, M.Ş, K.U. ve A.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.E.K, A.K. ve M.Ş. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

K.U. ve A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sokak satıcılarına yönelik 14 Aralık'ta düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alınmış, 145,47 gram sentetik uyuşturucu, 7,07 gram esrar, 513,75 gram metamfetamin, 17 kapsül sentetik ecza, hassas terazi, 10 uyuşturucu içme aparatı, 3 tabanca ve 18 dolu fişek ele geçirilmişti.

Son dakika: Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

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AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri

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