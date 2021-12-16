Son dakika... Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli adliyede - Haberler
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Son dakika... Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli adliyede

Son dakika... Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli adliyede
AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan Y. E.K, A. K, M.Ş, K.U. ve A.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İkisi kadın 5 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Sokak satıcılarına yönelik 14 Aralık'ta düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alınmış, 145,47 gram sentetik uyuşturucu, 7,07 gram esrar, 513,75 gram metamfetamin, 17 kapsül sentetik ecza, hassas terazi, 10 uyuşturucu içme aparatı, 3 tabanca ve 18 dolu fişek ele geçirilmişti.

Son dakika... Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli adliyede

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AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Son Dakika Haberleri

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