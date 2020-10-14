Son dakika... Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Samsun'da düzenlenen 2 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Samsun'da düzenlenen 2 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde müşterek hareket ederek uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen ve ikametlerinde yapılan aramada 1 kilogram esrar ele geçirilen şüpheliler B.A. ve U.İ. gözaltına alındı.

Uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi edinilen İ.Ö, A.V. ve O.G'nin bulunduğu aracı da takibe alan ekipler, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde durdurdukları araçta 1 kilo 273 gram esrar buldu.

Gözaltına alınan zanlılar, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.A. ve U.İ, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İ.Ö, A.V. ve O.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek