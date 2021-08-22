Son Dakika | Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
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Son Dakika | Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Son Dakika | Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Veysel Altun - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

İlkadım ilçesi İlyassköy Mahallesi'nde belirlenen adreslerde yapılan aramada 7 paket halinde 8 kilo 129,23 gram sentetik uyuşturucu, 2 kök Hint keneviri, 1 esrarlı sigara, 10 plastik şişe içinde 700 mililitre aseton, 1 hassas terazi ve uyuşturucu madde paketleme için kullanılan materyaller ele geçirildi.

Operasyonda uyuşturucu maddeleri paketlerken suçüstü yakalanan M.D, U.E. ve E. E. uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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