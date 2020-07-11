Son dakika! Samsun'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi
Son dakika güncel haberi: Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı.
11.07.2020 16:27 | Son Güncelleme: 11.07.2020 16:36
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Asayiş Büro Amirliği ekipleri, M.İ'nin Hint keneviri ektiği bilgisine ulaştı.
Şüphelinin Karpuzlu Mahallesi'ndeki tarlasında sebzelerin arasına ekilmiş 23 kök Hint keneviri bulan ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.
M.İ, işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.
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Kaynak: AA