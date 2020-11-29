Son Dakika | Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
29.11.2020 14:05 | Son Güncelleme: 29.11.2020 14:05
Son dakika gündem haberine göre Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptıkları bilgisi edinilen E.Ç, H.T. ve M.T'nin adreslerinde düzenlenen operasyonda 329 kapsül sentetik uyuşturucu hap bulundu.
"Uyuşturucu ticareti yaptıkları" iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü