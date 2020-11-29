Son Dakika | Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son Dakika | Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

29.11.2020 14:05 | Son Güncelleme: 29.11.2020 14:05
Son Dakika | Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika gündem haberine göre Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptıkları bilgisi edinilen E.Ç, H.T. ve M.T'nin adreslerinde düzenlenen operasyonda 329 kapsül sentetik uyuşturucu hap bulundu.

"Uyuşturucu ticareti yaptıkları" iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

İlgili Haberler

Son dakika haberleri | Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Son dakika haberleri | Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Son dakika haber! Samsun'da uyuşturucu operasyonu kamerada
Son dakika haber! Samsun'da uyuşturucu operasyonu kamerada
Uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ali Babacan Bülent Arınç Meral Akşener İbrahim Aydemir
Magazin Beyonce Acun Ilıcalı Seren Serengil Diego Armando Maradona
Spor Orhun Ene Ozan Tufan Fatih Terim Şenol Güneş Tolga Ciğerci
Tüm Haberler Bursa Bakan Nükleer Osmangazi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.11.2020 14:08:53. #1.14#
title