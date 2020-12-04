Son Dakika | Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
56 saatlik kısıtlama bu akşam başlıyor! Nereler açık, neleri yapmak serbest? İşte detaylar

Son Dakika | Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

04.12.2020 15:19 | Son Güncelleme: 04.12.2020 15:23
Son Dakika | Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika haberleri... Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda karı-koca gözaltına alındı.

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda karı-koca gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Uzgur Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbari çalışmalar doğrultusunda müşterek hareket ederek irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen G.G. ve karısı Ö.G.'nin evlerine ve araçlarına operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şahısların adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, satışa hazır 20 paket halinde 18,76 gram esrar maddesi, 3 paket halinde 45 gram esrar maddesi,31 kapsül sentetik ecza, 1 kök dişi Hint kenevir bitkisi, uyuşturucu madde paketlemek için kullanıldığı değerlendirilen 1 adet makas ve çok sayıda kağıt parçaları, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 11 adet tüfek kartuşu ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 405 TL para ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Son dakika haberleri: Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Samsun'da uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişiye gözaltı
Samsun'da uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişiye gözaltı
İskenderun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
İskenderun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Ali Mahir Başarır Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Başak Dizer Acun Ilıcalı Diego Armando Maradona
Spor Erol Bulut Caner Erkin Sinan Gümüş Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Tüm Haberler Uefa Bursa Şehit Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 15:28:46. #1.15#
title