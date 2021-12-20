Son dakika... Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 20 zanlı yakalandı - Haberler
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Son dakika... Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 20 zanlı yakalandı

Son dakika... Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 20 zanlı yakalandı
AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Samsun'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli gözaltına alındı.

SAMSUN (AA) - Samsun'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubeleri ile ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda belirlenen 16 adrese operasyon düzenlendi.

Ekipler, adreslerde dedektör köpeklerle yaptıkları aramada 2 kilo 83 gram kubar esrar, 92 sentetik uyuşturucu ecza hap, 24 gram metamfetamin ve 58 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika... Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 20 zanlı yakalandı

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AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri

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