Son Dakika | Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı

Son dakika haber: Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Alaçam, Terme, Vezirköprü, Çarşamba, Bafra, 19 Mayıs ve Atakum ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda belirlenen 16 adrese farklı zamanlarda operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 1346 kök kenevir, 35 kilo kubar esrar, 23 gram sentetik, 6 gram metamfetamin maddesi, 2 av tüfeği ile tabanca ele geçirildi.

Operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş