Son dakika... Samsun'da uyuşturucu operasyonları: 14 gözaltı

Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'da yapılan uyuşturucu operasyonlarında 7 kilo 736 gram kubar esrar maddesi ve 513 kök kenevir bitkisi ele geçirilerek 14 şüpheli şahıs gözaltına alındı.