Son dakika... Samsun'da tütün evine kaçak tütün operasyonu: 3 gözaltı
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Son dakika... Samsun'da tütün evine kaçak tütün operasyonu: 3 gözaltı

24.09.2020 17:25 | Son Güncelleme: 24.09.2020 17:41
Son dakika... Samsun'da tütün evine kaçak tütün operasyonu: 3 gözaltı

Bir son dakika haberine göre Samsun'da KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir tütün evi ile deposuna düzenlenen operasyonda kaçak tütün ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir tütün evi ile deposuna düzenlenen operasyonda kaçak tütün ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ile mücadele faaliyetleri kapsamında yaptıkları çalışmada, İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan tütün evinde ve Kadıköy Mahallesi'nde bu iş yerine ait deposunda yaptıkları aramalarda, 752 paket 125 gramlık sahte bandrollü nargile tütünü, 9 paket 500 gramlık sahte bandrollü nargile tütünü ve 7 kilo kıyılmış sarmalık tütün ele geçirildi.

Olayda ilgili olarak Ş.Ç., N.S. ve İ.Y. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında "5607 sayılı Yasa'ya muhalefetten" yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
MECZUP: adamlar suyun başını tutmuş deli dumrul misali liraya güvenmeyen döviz alana fahiş vergi araç alana fahiş vergi içki fışkı sigaraya fahiş vergi benzine mazota tüpe fahiş vergi millet vergi manyağı oldu evde içki yapıyor sigara sarıyor tütünede musallat oldular millet bunlara güvenip altın dövizini bankaya bile yatırmıyor beceriksizliklerinden önceki sene patetesçilere stokçu diye çamur atmışlardı her şey aşırı yüksek vergiler yüzünden aşırı pahalı ticaret durma noktasında milleti soyuyorlar
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DÜŞÜNEN DELİ: Sigara alkole zamlar dan sonra şaşırmayalım bu tarz haberlere hepimiz kimyager olduk
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