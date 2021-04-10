Son dakika: Samsun'da Türk Kızılaydan Kovid-19 denetimi yapan polislere çorba ikramı
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Son dakika: Samsun'da Türk Kızılaydan Kovid-19 denetimi yapan polislere çorba ikramı

Anadolu Ajansı / İlyas Gün - Haberler | Güncel
Son dakika: Samsun'da Türk Kızılaydan Kovid-19 denetimi yapan polislere çorba ikramı

Bir son dakika haberine göre Samsun'da Türk Kızılay görevlileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan polis ekiplerine çorba ikram etti.

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Samsun'da Türk Kızılay görevlileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan polis ekiplerine çorba ikram etti.

Kovid-19 risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Samsun'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetim gerçekleştiriyor.

Kent merkezinde sağanak altında uygulama yapan ekiplere Türk Kızılay görevlileri, çorba ikram etti.

Türk Kızılay Samsun Şube Başkanı Ahmet Ali Bulut, AA muhabirine, "10 Nisan Polis Günü"nde kısıtlama nedeniyle polis ekiplerinin sağanak altında sokak, cadde ve kara yollarında görev yaptığını dile getirdi.

Soğuk havada güvenlik görevlilerinin üşümemesini ve görevlerini daha iyi yapabilmelerini istediklerini belirten Bulut, "Kısıtlama nedeniyle etraflarında bu ihtiyaçlarını karşılayacak yerler de bulunmuyor. Biz de Türk Kızılay olarak güvenlik görevlilerimizin bu gibi eksiklerini gidermek istedik." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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