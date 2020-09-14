Son dakika... Samsun'da trafik polisinden "özel denetim" uygulaması Son dakika gündem haberine göre Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, "özel denetim" uygulaması gerçekleştirdi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, "özel denetim" uygulaması gerçekleştirdi.

Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda uygulama noktası oluşturan ekipler, alkollü araç kullanan, kara yolu trafik güvenliğini tehlikeye düşüren, yüksek sesle müzik dinleme ve abartı egzoz kullanımı ile çevreye rahatsızlık veren araçlara yönelik çalışma yürüttü.

"Özel denetim" uygulaması çerçevesinde 125 araç denetlendi.

Asayiş Şubesi Motorize Yunus ekiplerinin de destek verdiği uygulamada, ruhsatsız tabanca ele geçirildi, sürücüye "Ates¸li silahlar ve bıc¸aklar ile digˆer es¸yalar hakkındaki kanuna muhalefet etmek" suçundan işlem yapıldı.

Uygulamada, 27 araç ve sürücüsüne çeşitli suçlardan toplamda 16 bin 33 lira para cezası kesildi.

Kaynak: AA