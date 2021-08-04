Son dakika... Samsun'da trafik kazası: 8 yaralı
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Son dakika... Samsun'da trafik kazası: 8 yaralı

Son dakika... Samsun'da trafik kazası: 8 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yakalandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yakalandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun-Ankara karayolu Gürgendağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meral K. idaresindeki 55 AVC 20 plakalı otomobil, plakası tespit edilemeyen çekiciye çarpıp savrularak aynı istikamete seyir eden Ozan G. yönetimindeki 05 BE 959 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Meral K. ve kamyon sürücüsü Ozan G. ile Meliha İ., Defne E., İrem Fatma K., Yağmur Melisa İ., Duygu Özge İ. ve Ege E. yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Son dakika... Samsun'da trafik kazası: 8 yaralı
Son dakika... Samsun'da trafik kazası: 8 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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