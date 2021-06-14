Son dakika... Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

Edinilen son dakika haberine göre Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Bafra ilçesi Kolay Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet K. yönetimindeki 57 AP 690 plakalı kamyonet ile Harun M. idaresindeki 55 ZR 323 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Ahmet K. ile Emre A. yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı