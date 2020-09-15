Son dakika... Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika haberleri: Samsun'un Çarşamba ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
15.09.2020 21:35 | Son Güncelleme: 15.09.2020 21:44
Samsun'un Çarşamba ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Samsun-Ordu kara yolunda Ordu yönüne giden Erdal Topal idaresindeki 06 BEJ 655 plakalı otomobil aynı yönde giden Hayati Genç'in kullandığı 55 AF 531 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü ile yanında bulunan Melek Genç yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Kaynak: AA