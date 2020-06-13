Son dakika! Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı
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Son dakika! Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

Son dakika haberine göre Samsun'da meydana gelen trafik kazasıda 2 kişi yaralandı.

Son dakika! Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı
13.06.2020 13:34 | Son Güncelleme: 13.06.2020 13:43

Samsun'da meydana gelen trafik kazasıda 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolu 30. kilometresi Çakallı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Deveci idaresindeki 34 AHF 275 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak önce sağ taraftaki bariyere, ardından da refüjdeki bariyere çarptı. Kazada, Büşra Deveci (23) ve Kevser Kartal (16) yaralandı. Yaralılar, 112 acil sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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